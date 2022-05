Parfaite pour les soirs de flemme, cette recette toute simple et gourmande, aussi rapide à réaliser que délicieuse à manger, est tirée du best-seller "Hop, au four ! Veggie" (Webedia Books) de Rukmini Iyer. Réalisée à partir de courgettes, asperges et chèvre, elle peut tout à fait évoluer au gré de ce que vous trouverez dans votre frigo, en remplaçant par exemple le chèvre par de la feta. Un repas complet clé en main qui deviendra vite un incontournable de votre répertoire culinaire et qui vous sauvera des dîners sans inspi’ en famille ou entre amis.