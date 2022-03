Food

Recette : les gnocchi aux épinards du Dr Olivier Courtin-Clarins

Pour le Dr Olivier Courtin-Clarins, naturalité, goût, variété, saisonnalité et créativité sont essentiels car notre peau et notre teint sont le reflet de ce que l’on mange. Découvrez ses gnocchi aux épinards, précieux pour leur richesse en vitamines, minéraux et leur propriétés antioxydantes grâce à leur forte teneur en lutéine et la zéaxanthine.