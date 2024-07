C’est l’île la plus « nature » de l’archipel des Baléares avec Formentera, loin du visage bling-bling et festif de ses voisines. Depuis 1993, elle est même reconnue réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco. Avec ses plages immaculées, ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, ce paradis (encore) préservé regorge d’une multitude d’adresses pour les férus de gastronomie.