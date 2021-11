Comment faire des energy balls maison ?

Food

Paris peut-il devenir vegan ?

En octobre dernier tombait le classement des villes les plus vegan-friendly du monde. En tête, Berlin, New-York et Portland. Et Paris ? aux abonnés absents. Pourtant, les cantines zéro produit animal se multiplient un peu partout dans la capitale, sensibilisant un public jamais atteint auparavant. Analyse d'un nouveau mouvement sociétal.