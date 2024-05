La Grande Brasserie et La Grande Table Marocaine, parmi les adresses les plus courues de la scène marrakchie, offrent aujourd’hui deux variations revues et sublimées par la cheffe multi-étoilée. Fidèle à sa volonté de transmettre une cuisine passionnée, sincère et chargée d’émotions, Hélène Darroze s’est immergée localement pour mieux sublimer deux territoires culinaires extrêmement riches dont les codes sont pourtant très éloignés. Explications.