Le meilleur grilled cheese sandwich de Paris ? C’est ici !

MAM, le bistrot de luxe à domicile qu'on attendait

Quand on aime les restaurants, on aime ceux et celles qui les font. A commencer par Stéphanie Le Quellec. Si sa magnifique Scène est évidemment close, MAM, sa plateforme de livraisons de repas à emporter et livrer offre une douce consolation.