Pour un déjeuner sur le pouce sain et gourmand, la cantine parisienne Como Kitchen nous a livré les secrets de leur bowl Reg'Halloumi. Au programme : une assiette ensoleillée et bien-être composée de quinoa, pousses d'épinards, halloumi grillé, tomate, tzatziki, sans oublier les inconditionnelles bouchées à la courgette et au fromage.