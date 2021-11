Comment manger comme une it-girl ?

Beauté

Comment avoir les fesses de Bella Hadid cet été ?

Ca n’aura échappé à personne, les fesses sont la nouvelle obsession des socialites pour cet été, qui l’affichent à grands renforts de « Bambi pose » sur Instagram (comprendre assises sur les talons et le dos droit pour faire ressortir les courbes). Après le triomphe des seins, le postérieur se porte bien haut, bien musclé et surtout très pulpeux, une aubaine qui devrait nous épargner le rituel du régime estival. Exercice, masques et maillot bluff, L’Officiel vous livre son guide complet pour assurer ses arrières et faire de l’ombre à Bella, Hailey et Kendall cet été.