Ce cocktail est la promesse d’une nouvelle exploration sensorielle. Sur la glace pillée, la fraîcheur du concombre et le bouquet du basilic réveillent le côté végétal de la tequila et subliment la complexité aromatique du cognac et de l’orange amère de Grand Marnier Cordon Rouge. Un twist inattendu et rafraîchissant. Suivez le guide pour le reproduire à la maison.