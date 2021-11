Femmes

Lila Cardona: "je n’aime pas tricher avec la lingerie"

De New York à Milan en passant par Paris et Londres, la lingerie s’invite sur les podiums. Devenue une pièce phare du dressing féminin, elle se dévoile et se montre. La marque italienne Intimissimi l’a bien compris et propose à la fois des pièces discrètes et intimes et des pièces qui s’affichent au point de donner le la d’une silhouette. Nous avons demandé à trois ambassadrices de L’Officiel, Lila Cardona, Camille Gorin et Lucillia Chenel, Parisiennes influentes et ultra-connectées, de partager un mix de leurs indispensables lingerie et de leurs coups de cœur de saison, mêlant pièces au luxe discret et modèles ostensibles.