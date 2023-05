Avec sa moue à la Bardot et ses looks sexy, elle est passée du statut de mannequin à celui d’influenceuse que l’on s’arrache, suivie par 285 000 abonnées sur Instagram. Mais la jeune femme de 27 ans est aussi une business woman qui officie en tant que recruteur de talents et directrice de l’image à l’agence V Management, et a lancé sa marque de maillots de bain, Bleu de Vous.