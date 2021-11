À même pas 30 ans, Alice Moitié est devenue l'une des photographes et réalisatrices les plus prisées de la mode et de la musique. Les raisons de l'engouement ? Un univers empreint de couleurs vibrantes, de scènes de vie pop et de dérision couplé à une personnalité délicieusement barrée qui fait sensation sur TikTok.