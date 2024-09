La collection s’inspire d’Anna Maria Pierangeli et de son incroyable destin, entre la Sardaigne, la terre de son enfance, et Beverly Hills, sa nouvelle maison, entre le rêve américain devenu réalité et le mal du pays, entre les atmosphères évocatrices des vacances à Acapulco et les souvenirs suspendus dans le temps d'une terre à la beauté intacte.