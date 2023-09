Dolce&Gabbana confirme la volonté de revenir aux origines : entre dentelles, bustiers, jarretelles et costumes aux fentes latérales sexy. On a pu voir un casting de super modèles de Vittoria Ceretti à Maria Carla Boscano, en passant par Irina Shayk et Natasha Poly. Sans oublier une Naomi Campbell sinueuse, qui clôt le spectacle.