Avec Queer, Luca Guadagnino s’attaque à l’un des romans les plus sulfureux de William S. Burroughs pour offrir une plongée visuellement somptueuse dans le Mexico des années 1950. Porté par un Daniel Craig magistral et une bande-son envoûtante, le film explore les thèmes du désir et de l’obsession. Mais derrière cette beauté hypnotique, la narration manque d’intensité, laissant un récit qui fascine sans totalement convaincre.