Le designer belge le plus en vue du moment a réimaginé la nouvelle orientation de Diesel à travers une collection de pièces en denim déconstruites à l'ambiance underground et aux incursions spatiales. Parfois perverse et irrévérencieuse, la collection a été présentée dans un décor de poupées gonflables, installées dans des positions soft-core. En outre, Diesel a adopté un comportement éco-responsable en dévoilant le tout premier jean durable.