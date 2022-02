Glenn Martens acte la renaissance de Diesel avec son défilé automne-hiver 2022-2023

Industry Trends

Andréa Rosso : "L’upcycling permet de rendre une part de leur histoire aux vêtements"

Diesel lance « DIESEL UPCYCLING FOR », une nouvelle série de collections plus respectueuses de l'environnement, sur ce concept très tendance de créer du neuf avec du vieux. Et qui de mieux placé pour en parler qu'Andréa Rosso, le fils de Renzo Rosso et nouveau "sustainability ambassador".