Jean Paul Gaultier dévoile son nouveau projet

En janvier dernier, Jean Paul Gaultier surprenait la fashion sphère en annonçant l’arrêt de ses défilés haute couture. Après 50 ans de carrière, l’enfant terrible de la mode tirait sa révérence… mais pas pour longtemps. Deux mois plus tard, on en sait plus sur son projet, et il s’annonce fabuleux.