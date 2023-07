La collection Family de Nara

C'est dans la galerie Lafayette Anticipations à Paris que les artistes Nara Lee et David Luraschi alias NARA. présentent leur première collection de design, composée d’un ensemble de six pièces de mobilier modulables incluant un canapé, deux chaises, une table basse, une table de chevet et d’un repos pieds. Baptisée FAMILY, cette collection ludique est entièrement conçue en France et tapissée de tissus de la maison Kvadrat. Ces pièces sculpturales sont modulables de manière presque infinie, pour laisser place à l’imagination de ses utilisateurs.