Fendi x Design Miami : retour sur 10 ans de création

Avec 32 galeries internationales et 11 installations “Curio”, la 13e édition de Design Miami, du 6 au 10 décembre, confirme sa place de leader auprès des collectionneurs, galeristes, architectes d’intérieur. De même qu’elle continue de susciter l’attention et le soutien des maisons de luxe. Ainsi, la griffe Fendi (fondée à Rome en 1925) célèbre le dixième anniversaire de sa présence active à la Foire avec “Welcome !”, une proposition confiée à la Vénitienne Chiara Andreatti (née en 1981). Travelling arrière et en images sur une décennie d’assiduité créative.