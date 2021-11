Sarah Tanno : "Ma muse ultime ? Lady Gaga" 

Beauté

Quels sont les secrets d'un teint parfait ?

Elle collabore avec les médias les plus avant-gardistes et les marques les plus prestigieuses, de Givenchy à Chloé en passant par Bulgari. A l'occasion de son passage à Paris, l'Officiel a rencontré Georgina Graham, ambassadrice du nouveau Skin caviar Essence de teint de la Prairie.