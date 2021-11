Chirurgie esthétique : qu'est-ce qu'un lifting healthy ?

Beauté

Non, l'anti-âge n'est pas une medecine de riches

Présidente et cofondatrice d’Euromedicom, société leader en organisation de congrès consacrés à l’anti-âge et à la médecine esthétique et réparatrice, Catherine Decuyper est au cœur de l’actualité du secteur. Elle fait le point sur cette récente spécialité qu’est le “vieillissement durable”, sur les tendances, les découvertes… et nous livre ses conseils pour rester jeune, belle et en forme. Parole de pro.