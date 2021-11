Hannah Ferguson : "Le bien-être commence de l'intérieur"

La top américaine de 26 ans, originaire du Texas et suivie par un demi-million d'abonnés sur Instagram, est une habituée des photoshoots les plus sexy de la planète : on l'a vue notamment dans les magazines Sports Illustrated Swimsuit et GQ. Entre deux retouches makeup, quelques minutes avant le coup d'envoi du Calzedonia Summer Show, elle nous livre ses secrets de bien-être.