Be Well

Envie d'un café wellness ? C'est possible avec le Mushroom Coffee Latte de Sofiia Manousha

On ne vous présente plus Sofiia Manousha, actrice et fondatrice de MyBeautyfuel Food, dont les conseils avisés boostent notre moral et notre bien-être. Fervente adepte de la beauté holistique, la belle nous partage aujourd'hui sa recette du "Mushroom Coffee Latte" : une boisson énergisante qui dédiabolise (enfin) ce café que nous aimons tant.