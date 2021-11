Be Well

Syndrome prémenstruel : on a testé la boisson réconfortante de Sofiia Manousha

Adepte du principe bien-être et beauté "inside-out", la comédienne et fondatrice du blog My Beautyfuel Food Sofiia Manousha partage sa recette du Cacao Chaga Latte : une boisson réconfortante, gourmande et hautement nutritive idéale pour apaiser le corps et l'esprit avant la menstruation.