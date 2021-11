Comment soigner ses mains asséchées par le froid (et le gel hydroalcoolique) ?

Beauté

Lara Stone : "Dors, bois, hydrate-toi et tout ira bien."

Parmi les tops du moment, peu égalent en beauté et en personnalité l'énigmatique Lara Stone. L'Officiel a rencontré l'une des plus grandes fiertés de l'écure L'Oréal, histoire de parler hydratation, sport et détox.