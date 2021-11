Dans quel pyjama errer toute la journée ?

Si 2020 a sonné la revanche du homewear, 2021 va encore plus loin et vous invite à sortir de la sorte même dans la rue. La preuve avec ces 3 nouvelles marques de pyjamas nées post-confinement, que l’on vous recommande - et c’est le comble - d’arborer ailleurs que dans votre lit.