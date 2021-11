Ibiza vue par le DJ et proche collaborateur de Virgil Abloh, Benji B

Impossible, aujourd'hui, de passer à côté du DJ, producteur et animateur de radio Benji B. En plus de parcourir les clubs et soirées les plus branchées, cet hyperactif passionné s'illustre dans la mode en signant le design sonore des défilés Louis Vuitton par Virgil Abloh, son collaborateur de longue date. Entre deux destinations, il a accepté de répondre à nos questions.