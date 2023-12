Voyage

Mexique : oubliez Cancun, filez à Casa Sandra

Le Mexique conserve encore des petits coins de paradis cachés. Alors on oublie Cancun, son littoral bétonné et ses vacances all inclusive, et on file vers le nord-ouest, à l’extrémité de la péninsule du Yucatan. Face à la réserve naturelle de Yum Balam, l’île Holbox flotte sur les eaux turquoise du golfe du Mexique. En une demi-heure, un ferry vous conduira sur ce bout de terre de rêve fréquenté seulement par quelques connaisseurs privilégiés, et qui font de l’hôtel Casa Sandra leur havre de quiétude.