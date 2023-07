Vidéo

En vacances avec Le Collectionist

Fondée en 2012 à Paris, la plate-forme digitale de location de maisons de luxe ne cesse de gagner du terrain et vient de s'implanter à Marseille. Plus que les villas proposées, c'est tout un service de prestations inédites qui fait la particularité et le succès du Collectionist. À 25 000 euros la semaine en moyenne, on a voulu tester pendant 24h ce Airbnb fastueux d'un nouveau genre, et rencontrer un des co-fondateurs, Max Aniort.