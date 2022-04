On pourra enfin retrouver bientôt sur scène les excellents Parcels. Leur dernier album, recueil de pop idéale, festive et délicatement ouvragée, est une splendeur intemporelle. Depuis Los Angeles, où le groupe répète, le batteur Anatole Serret et le guitariste-chanteur Jules Crommelin ont partagé avec nous quelques souvenirs et impressions.