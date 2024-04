Voyage

Il est désormais possible de passer la nuit au Louvre

Pour célébrer les 30 ans de sa pyramide, le Musée du Louvre s’associe à Airbnb en organisant un concours unique. Deux visiteurs auront la chance de gagner une nuit sous cette dernière, mais aussi un dîner et un concert privé entourés de Mona Lisa, la Vénus de Milo et les autres chefs d’œuvres du plus iconiques des musées parisiens.