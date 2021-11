We Love France

Recette : le maquereau de ligne de Christian le Squer

Ce Breton, né à Plouhinec dans le Morbihan, a été bercé, dès son plus jeune âge, par les odeurs marines et iodées. “Elles sont le fil directeur qui m’aide à explorer sans relâche les saveurs et à favoriser les associations harmonieuses”, dit-il. Après une école hôtelière à Vannes et une formation gastronomique dans de grandes maisons parisiennes, il décroche sa première étoile, à 34 ans, aux commandes des cuisines du Café de la Paix. En 1999, il rejoint le Pavillon Ledoyen aux Champs-Élysées où il obtient une troisième étoile au guide Michelin. Il la conservera pendant douze ans consécutifs. En octobre 2014, il prend la tête du restaurant étoilé Le Cinq de l’hôtel Four Seasons George V. Il retrouve rapidement ses 3 étoiles au Michelin (dès 2016), mais aussi 5 Toques et la note de 19/20 au Gault et Millau 2016. Avant d’être élu Chef de l’année par ses pairs et le magazine Le Chef.