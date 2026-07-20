Saint Laurent signe une glacière d'exception avec Fieldbar
Saint Laurent Rive Droite et Fieldbar dévoilent une édition limitée qui transforme une glacière iconique en véritable objet de collection, entre artisanat d'exception et élégance parisienne.
Saint Laurent Rive Droite et Fieldbar dévoilent une édition limitée qui transforme une glacière iconique en véritable objet de collection, entre artisanat d'exception et élégance parisienne.
Doha n'est plus seulement la capitale d'un luxe ostentatoire : elle incarne désormais un luxe qui se nourrit de culture. Au Four Seasons Hotel Doha, l'art, la mer et la gastronomie se rencontrent pour raconter l'histoire d'une ville en pleine transformation, capable de surprendre et de révéler son identité. Une destination qui, enfin, a véritablement quelque chose à dire.