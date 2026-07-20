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Saint Laurent Rive Droite et Fieldbar dévoilent une édition limitée qui transforme une glacière iconique en véritable objet de collection, entre artisanat d'exception et élégance parisienne.

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Crédits : Courtesy of Saint Laurent x Fieldbar

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