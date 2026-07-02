Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.