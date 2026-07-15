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Sandro signe Le Grand Bazaar, le sac du quotidien à l'allure parisienne

Sandro dévoile Le Grand Bazaar, un sac pensé pour conjuguer élégance parisienne, fonctionnalité et luxe discret.

15.07.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Sandro

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