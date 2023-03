5 sacs préférés des célébrités et des influenceurs à porter pour 2022

Ces sacs tendance ont été repérés sur des célébrités comme Emma Roberts et toutes les it girls de la mode. De la fondatrice de WeWoreWhat Danielle Bernstein à Kim Kardashian et Kylie Jenner, L'OFFICIEL liste tous les sacs à main dont vous avez besoin pour la nouvelle année.