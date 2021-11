Oui, vous pouvez fêter la Saint Patrick sans mettre en péril votre style

Petit 1 : vous ne le saviez peut-être pas mais oui, le beau Jonathan Rhys-Meyer est Irlandais. Petit 2 : porter haut les couleurs de son pays natal, sans tomber dans le mauvais goût, c'est possible. Et même conseillé si, par le plus pur hasard, vous vous retrouviez à partager une pinte de bière avec lui (ou son dopplegänger) un soir de 17 mars.