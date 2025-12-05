Industry Trends

Dario Vitale quitte Versace

En quelques mois et après une seule collection, le directeur créatif Dario Vitale se retire de Versace, laissant la maison face à un avenir en redéfinition.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
body part face head neck person adult male man photography portrait

Tags

industry-trendsversaceDario Vitale

Articles associés

adult female person woman electronics mobile phone phone

Industry Trends

Donatella Versace quitte son poste de directrice artistique, remplacée par Dario Vitale

Donatella Versace laisse la direction créative de la maison à Dario Vitale, tout en devenant ambassadrice de la marque.

13.03.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait braid hair clothing scarf

Industry Trends

Olivier Rousteing quitte Balmain après 14 ans à la tête de la direction artistique

Après quatorze années à la tête de la création, Olivier Rousteing et Balmain tournent ensemble une page majeure de l’histoire de la mode.

06.11.2025 by Pauline Borgogno
person formal wear suit hat people adult bride female woman coat

Industry Trends

Maria Grazia Chiuri quitte Dior après neuf ans à la tête de la direction artistique

La créatrice italienne met fin à un mandat marqué par l’engagement féministe et le succès commercial.

30.05.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

lamp home decor bed furniture corner cushion painting interior design flower arrangement bedroom

Voyage

Le Grand Mazarin, poésie contemporaine dans un écrin historique

Au croisement de l’art, du luxe et de la douceur de vivre, Le Grand Mazarin réinvente l’expérience parisienne.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag clothing fur home decor person

Industry Trends

Moon Boot et Jacquemus unissent à nouveau leurs visions en trois modèles exclusifs

La seconde collaboration entre Jacquemus et Moon Boot dévoile trois modèles exclusifs où la neige devient scène et les silhouettes, personnages d’un rêve d’altitude.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman cosmetics lipstick face head

Beauté

10 produits de beauté à acheter en Décembre 2025

Pour rayonner de mille feux à l'approche des festivités, voici les nouveautés beauté à ajouter à son vanity.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
body part face head neck person adult male man photography portrait

Industry Trends

Dario Vitale quitte Versace

En quelques mois et après une seule collection, le directeur créatif Dario Vitale se retire de Versace, laissant la maison face à un avenir en redéfinition.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
hollywood fashion person accessories jewelry necklace premiere clothing formal wear suit

People

Miley Cyrus et Maxx Morando se sont fiancés

Après quatre ans de relation, Miley Cyrus et Maxx Morando passent à l'étape suivante.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
food food presentation sweets plate dessert chocolate cookie brownie

Food

Les bûches de Noël les plus spectaculaires de 2025

Les plus grands pâtissiers réinventent la bûche de Noël, alliant audace, créativité et saveurs d’exception.

04.12.2025 by Pauline Borgogno
fashion dress handbag formal wear long sleeve adult female person woman gown

Industry Trends

Génération Gucci : un héritage métamorphosé sous le regard Demna

Dans un lookbook-fiction conçu par Demna, Gucci dévoile une collection qui marie archives, hybridations esthétiques et prémices d’une nouvelle ère.

05.12.2025 by Pauline Borgogno
people person footwear shoe chair furniture backpack shop airport lighting

International Watch Review

Le "off" de Dubaï Watch Week : 80 marques indépendantes exposent durant 2 jours

Timezones est un événement sur 2 jours, rassemblant des marques indépendantes dans l’une des salles de l’hôtel Armani, au pied de Burj Khalifa et a quelques centaines de mètres de Dubaï Watch Week. Il est organisé par Omar Kabbani et Samuel Danho fondateurs en 2024 d’une communauté rassemblant des passionnés d’horlogerie et des marques indépendantes.

05.12.2025 by Jean-Philippe Hussenet