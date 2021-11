Hommes

Avoir des abdos en béton à la plage, c'est has-been

Concrètement, à l'heure où Instagram régie le monde de l'apparence, on pourrait penser que toute personne dénuée de matière musculaire au niveau des bras et du torse serait interdite de baignade publique. Pourtant, l'homme commence à s'émanciper des clichés du dieu grec. Et affiche une petite bedaine comme nouveau signe ultime de virilité. Une chance pour beaucoup.