Joaillerie

Les bijoux Rainbow, une tendance qui se confirme

Les photos de bijoux à pierres multicolores ne quittent plus notre page d’accueil Instagram depuis quelques années. Cette tendance que l’on croyait passagère se confirme pourtant en 2021, peut-être parce qu'elle a le pouvoir de pimenter un look trop fade, et s'avère finalement intemporelle. Alors, boucles d’oreilles, bracelet, bague ou collier ?