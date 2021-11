Femmes

Et si on s’inspirait des looks d’hiver de Rosie Huntington-Whiteley ?

A la tête de sa propre marque beauté baptisée Rose Inc., ex-ange Victoria’s Secret, et même actrice à ses heures perdues, Rosie Huntington-Whiteley multiplie les casquettes. Et celle qu’elle maîtrise le plus est sans aucun doute celle d’icône de la mode. La preuve avec ses looks partagés au quotidien via Instagram et dont on s’inspire sans cesse.