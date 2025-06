Figure iconique du cinéma des années 2000, Orlando Bloom est à l'honneur de notre numéro de juin. À l’occasion de sa couverture, retour sur cinq rôles incontournables qui ont marqué sa carrière, entre grandes fresques épiques et parenthèses plus intimistes. De Legolas à Will Turner, portrait d’un acteur aussi populaire que discret, capable de traverser les genres avec grâce.