Coachella 2019 : 5 coiffures de festival à oser cet été

Coachella étant officiellement terminé, il est de temps de faire le bilan sur les tendances qu’on y a repérées. Si côté mode, les filles en vue optaient pour la tendance fluo et des looks bohèmes, côté coiffures, ce sont encore et toujours les tresses qui ont la côte. Mais pas que. Voici les 5 coiffures repérées à Coachella et à oser en festival cet été.