De San Diego à Cuba, de Téhéran au Kérala, ces Drôles de singes sont un drôle de polar voyageur. Ça tire dans tous les coins et on y meurt de rire entre deux fuseaux horaires. Les stars y pullulent et ne sont pas toujours fréquentables. Un polar à mettre sous le sapin, histoire d’égayer un noël explosif.