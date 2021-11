Comment Marseille est devenue la capitale du cool

C'est une déclaration d'amour à Marseille, un cri du cœur pour la Provence qui l'a vu grandir. Car en plus de faire redéfiler sa collection printemps-été 2017 sur la place d’Armes du fort Saint-Jean le 13 mai prochain, Simon Porte Jacquemus sera l'invité d'honneur du OpenMyMed 2017 pour une double expo entre le MuCEM et le Musée d’Art Contemporain de Marseille. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il sortira « Marseille je t'aime », livre d'art et de mode en écho à l'exposition, hommage vibrant à la cité phocéenne. Rencontre.