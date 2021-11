Sauvez le Musée du Louvre, achetez une oeuvre !

Hommes

Faut-il aller voir l'expo “Amour”, au Louvre-Lens ?

“Il faut s’aimer, et puis il faut se le dire, et puis il faut se l’écrire, et puis il faut se baiser sur la bouche, sur les yeux, et ailleurs”, décrète Victor Hugo dans une lettre à sa maîtresse Juliette Drouet. En ces temps de puritanisme, de peur et de coït par clavier interposé, les paroles du poète n’ont jamais semblé autant d’actualité. Au Louvre-Lens, une exposition ambitieusement intitulée “Amour” reprend cette exhortation, en explorant les mille et une façons dont le sentiment humain le plus fort s’est exprimé depuis l’Antiquité. Si Victor Hugo était disponible pour commenter, il aurait sans doute ajouté : “Il faut y aller”.