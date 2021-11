Louvre Abu Dhabi : quand la réalité dépasse la fiction

Ils sont sept, unis depuis 1971 dans une fédération d’émirats, posés le long de quelque cinq cents kilomètres de côte. Le plus vaste d’entre eux, Abu Dhabi, s’affirme comme le plus ambitieux des Emirats arabes unis (EAU). Son credo ? Une bonne dose de nature, un brin de divertissement, un soupçon de shopping, mais surtout beaucoup de culture. Le Louvre Abu Dhabi, ouvert ce 11 novembre, après une décennie de gestation, dévoile une anatomie spectaculaire, sous le crayon de Jean Nouvel et de son architecte partenaire, la libanaise Hala Wardé, et marque le début d’une copieuse épopée muséale.