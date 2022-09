Le gouvernement grec a chaleureusement accueilli l’arrivée très attendue de Son Altesse Royale le Prince NereidesAntonio Giamundo de Bourbon lors de son dernier voyage à Athènes à l’occasion de la cérémonie de remise du prix ‘Whois Who International Awards 2022’ à la catégorie ‘World Eminent Man in Global Diplomacy and Finance’.