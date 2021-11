People

Pourquoi Lily Rose Depp et Timothée Chalamet fascinent-ils autant ?

Ils ont respectivement 19 ans et 23 ans, un passeport américain et un passeport français dans leur poche et une carrière brillante devant eux. Pourquoi fascinent-ils autant ? Sans doute parce qu’ils incarnent si bien, par leur charisme, ce fantasme plaqué or que l’on projette sur eux.